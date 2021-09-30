В России могут изменить правила обучения на водительские права – СМИ

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Минпросвещения разработало поправки в программы подготовки будущих водителей. Так, автошколы должны будут обучать навыкам управления транспортными средствами на автомагистралях, сообщает "Коммерсант".
В ГИБДД отметили, что нужно эффективнее адаптировать будущих водителей к реальным условиям на дорогах.
В материале говорится, что в случае принятия новых поправок, будет изменено распределение часов практических занятий. В настоящее время на автодром выделяется 24 часа, а на езду по городу – 32. Планируется, что на обучение езды по городу будут выделять 38 часов, а на площадку – 18.
Как уточняется, проект, который подготовят к 15 ноября, оценят в министерстве экономики. Предварительная дата вступления изменений в силу – 1 марта 2022 года.
Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки. Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на составляющие. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.
Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь могут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.
Правила дорожного движения хотят включить в школьную программу
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