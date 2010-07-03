Эксперты оценили предложение пустить за руль 17-летних подростков

В России могут разрешить управлять автомобилем гражданам с 17 лет. При этом вместе с подростком в салоне машины должен находиться взрослый "водитель-наставник", имеющий права. Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" подготовили в МВД. Выясняем, безопасно ли при таком условии пускать молодых водителей за руль и не увеличится ли число аварий на дорогах.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

17 мне уже

МВД России подготовило законопроект, предполагающий масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. В частности, в ведомстве предлагают разрешить управлять автомобилем уже с 17 лет. Однако до совершеннолетия садиться за руль можно будет только в сопровождении взрослого "водителя-наставника", имеющего права соответствующей категории.

Сейчас управлять автомобилем разрешается с 18 лет, а вот сдать экзамен для получения водительских прав можно и в 17-летнем возрасте. В МВД считают, что за этот год у водителя теряются необходимые навыки и знания. Именно поэтому в ведомстве предлагают разрешить водить машину до наступления совершеннолетия. Порядок вождения, а также необходимые требования для "наставника" планируют прописать в отдельном постановлении правительства.

Кроме того, в поправках министерство предлагает допускать к вождению транспортных средств категории D (микроавтобусы и автобусы) только водителей, которые уже имеют опыт вождения не менее года. А иностранцы с удостоверениями категории С (грузовики более 3,5 тонны) или D должны будут обменять их на российские, причем это можно будет сделать после самостоятельного изучения теории и сдачи экзамена в автошколе.



Российским подросткам хотят разрешить водить машину

Также менять национальные права на российские необходимо будет водителям-иностранцам, получившим вид на жительство, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. На это им планируется давать полгода. Исключение сделают для граждан стран Евразийского экономического союза.

Также в МВД хотят ужесточить наказание за езду без прав или вождение в пьяном виде: таким водителям предлагается не выдавать права в течение года после исполнения наказания. На сегодняшний момент такие водители могут, сдав экзамен в ГИБДД, получить новые права.

с 16 лет управлять машиной может стать мотивом к началу трудовой деятельности и обернется активным вовлечением в экономические процессы. Начинать обучение на права категории B парламентарий предлагал с возраста 15 лет и шести месяцев .

В Госдуме ранее также предлагали снизить минимальный возраст управления легковым автомобилем. По мнению депутата Василия Власова, возможностьуправлять машиной может стать мотивом к началу трудовой деятельности и обернется активным вовлечением в экономические процессы. Начинать обучение на права категории B парламентарий предлагал с возраста

Станет ли больше аварий на дорогах?

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с Москвой 24 отметил, что предложения по снижению возраста для автомобилистов высказывались неоднократно.

"Я считаю, что на безопасность дорожного движения это не должно повлиять, потому что сейчас обучение в автошколах возможно с 16 лет. Если посмотреть на опыт других стран, то в некоторых штатах в США управление автомобилем разрешается с 14 лет, но с ограничениями. Например, запрещают езду на скоростных дорогах, на автомагистралях и в темное время суток. В этом плане я не вижу ничего плохого", – пояснил автоэксперт.





Максим Едрышов глава Федерации автовладельцев России Кому-то это очень поможет, поскольку в армию призывают с 18 лет, и многие новобранцы хотят уйти в вооруженные силы, имея на руках водительское удостоверение, и по этой специальности продолжить свой воинский путь.

По его словам, самый сложный момент будет заключаться в контроле за подростками. Вероятно, этим будут заниматься инспекторы ГИБДД, которым придется останавливать автомобиль и проверять документы не только у водителя, но и у сопровождающего наставника, считает Едрышов.

"На первый взгляд увидеть, кто управляет автомобилем и присутствует наставник или нет, совершенно невозможно. Скорее всего, наставником будет человек, имеющий стаж более трех лет, то есть с каким-то опытом управления автомобилем", – отметил собеседник Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников пояснил в разговоре с Москвой 24, что необходимо будет менять большое количество нормативных актов, прежде чем выпустить подростков на дороги.

"Есть ряд юридических тонкостей, связанных с тем, что на дорогу нельзя выпускать людей, не достигших 18 лет. Если взять, например, ОСАГО, то автогражданская ответственность должна будет наступать с 17 лет. Или же надо решить: родитель или подросток будет нести ответственность в случае ДТП", – отметил эксперт.

По его мнению, лучше, если в качестве наставника можно будет выбрать родителя подростка. Сложнее будет попасть за руль, если рядом обяжут находиться профессионала с 20-летним стажем и со специальным образованием.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Если мы говорим про 17-летнего подростка, который хорошо обучен, отлично знает теорию и практику, то, может быть, и не нужен никакой наставник.

Мельников добавил, что в случае принятия изменений подростки смогут уже в 17 лет начать работать водителями, что особенно важно в некоторых регионах страны.