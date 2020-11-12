В МВД предложили изменить правила получения прав для водителей автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В МВД России выступили с предложением пускать за руль автобусов только водителей, у которых минимум год опыта в других категориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработанный МВД законопроект.

"Российское национальное водительское удостоверение... категории C, категории D… [выдается] при наличии права на управление транспортными средствами в течение не менее двенадцати месяцев", – говорится в документе.

В нынешнем году в России произошло несколько крупных аварий с участием автобусов. Последняя резонансная авария произошла в Новгороде. Там два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Восемь пассажиров госпитализировали.