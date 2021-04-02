Эксперт рассказал, как успешно сдать на права по новым правилам

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Автоюрист Дмитрий Славнов дал несколько рекомендаций по успешной сдаче экзамена на права после изменений правил выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В первую очередь он порекомендовал сдавать экзамены в летнее время года. По его мнению, в этот период дороги становятся свободнее из-за меньшего количества водителей. К тому же, как отметил Славнов, летом светлеет раньше, а темнеет позже, что способствует более комфортной езде.
Также он обратил внимание на то, что в обучении стоит опираться не только на практику вождения, но и на теорию.
"Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать – это основа всего процесса", – подчеркнул автоюрист.
Ранее автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права. Он подчеркнул, что отработка навыков, необходимых на дороге, приоритетнее выполнения упражнений по парковке. Таким образом, новый порядок сдачи экзамена заслуживает положительной оценки.
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