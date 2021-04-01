В ГИБДД рассказали, как часто россияне сдают на права с первого раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ГИБДД рассказали, что россияне стали реже сдавать на права с первого раза. Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Николай Гиляков.
В эфире радиостанции "Милицейская волна" он отметил, что данный показатель является ключевым при оценке качества подготовки водителей.
"В 2020 году процент кандидатов в водители, сдавших теоретический экзамен с первого раза, снизился на 1,5% и составил 38%, практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами снизился на 1,2%, практический экзамен в условиях дорожного движения снизился на 3% и по итогам 2020 года составил 28%", – уточнил эксперт.
По информации ГИБДД, в 2020 году в России произошло более 8 тысяч аварий, виновниками которых были признаны автомобилисты со стажем вождения до двух лет. Вместе с тем эта цифра на 11,8% ниже, чем в 2019 году.
В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения без аттестации на специальной площадке.
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