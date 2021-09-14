В России с 2022 года могут начать выдавать займы по водительским правам – СМИ

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Упрощенная идентификация через водительское удостоверение может вступить в силу в России в 2022 году. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщает газета "Известия".

Парламентарий уточнил, что законопроект, который позволяет проводить по водительским правам отдельные финансовые операции, планируют принять до конца года, а уже через полгода он вступит в силу.

Изменения предусматривают использование для упрощенной идентификации клиента водительского удостоверения в дополнении к паспортным данным, при этом сам паспорт не обязательно иметь при себе. Об этом газете рассказали в Минэкономразвития. Там уточнили, что сейчас для упрощенной идентификации вместе с паспортом могут использоваться данные ИНН и СНИЛС.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что процедура будет безопасной, поскольку перечень операций с использованием упрощенной идентификации строго ограничен законодательством.

"В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов", – говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона Госдума приняла в первом чтении в марте этого года. К перечню финансовых услуг, которые доступны по упрощенной идентификации, относятся, например, получение потребительского кредита до 15 тысяч рублей, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей и переводы без открытия счета.

Ранее член думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский рассказал, что данный документ упростит жизнь россиянам. Он также отметил, что банкам не составит труда определить подлинность документа, поэтому это достаточно безопасно.