Минцифры РФ предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, в котором говорится об упрощении регистрации россиян на портале госуслуг с помощью страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

"Проектом постановления предлагается, среди прочего, упростить процедуру внесения гражданами СНИЛС в форму регистрации ЕСИА (портал госуслуг. – Прим. ред.), установив возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации", – отмечается в пояснительной записке.

Также в ведомстве хотят усовершенствовать процедуру регистрации на госуслугах иностранцев и лиц без гражданства. Им необязательно указывать СНИЛС вплоть до завершения процедуры регистрации.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – это российская государственная информационная система, призванная упорядочить и централизовать процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей.

Ранее сообщалось, что учетные записи жителей России на госуслугах могут начать создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Одной из задач проекта является увеличение доли зарегистрированных на портале россиян до 85% к 2024 году.