Минцифры РФ предложило упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, в котором говорится об упрощении регистрации россиян на портале госуслуг с помощью страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.
"Проектом постановления предлагается, среди прочего, упростить процедуру внесения гражданами СНИЛС в форму регистрации ЕСИА (портал госуслуг. – Прим. ред.), установив возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации", – отмечается в пояснительной записке.
Также в ведомстве хотят усовершенствовать процедуру регистрации на госуслугах иностранцев и лиц без гражданства. Им необязательно указывать СНИЛС вплоть до завершения процедуры регистрации.
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – это российская государственная информационная система, призванная упорядочить и централизовать процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей.
Ранее сообщалось, что учетные записи жителей России на госуслугах могут начать создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Одной из задач проекта является увеличение доли зарегистрированных на портале россиян до 85% к 2024 году.
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