Регистрация на портале госуслуг может стать автоматической

10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Учетные записи жителей России на госуслугах могут начать создавать по умолчанию при обращении горожан в государственные органы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ).
Отмечается, что одной из задач проекта является увеличение доли зарегистрированных на портале россиян до 85% к 2024 году. ЦПГ разрабатывает рабочая группа "Национальная инновационная система", которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В настоящее время регистрация на портале госуслуг добровольная. Для этого необходимо вписать паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и пройти идентификацию в мобильном приложении или лично в МФЦ. Если предлагаемые корректировки вступят в силу, профили жителей РФ на портале начнут создавать при регистрации рождения или, например, при получении паспорта.
Ранее сообщалось, что кабмин намерен запустить шесть новых суперсервисов в текущем году на портале госуслуг. Правительство представит такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн" и "Рождение ребенка". Кроме того, горожане смогут воспользоваться такими услугами, как "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".
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