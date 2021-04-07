Оповещения об оплате услуг стали доступны на mos.ru и в сервисе "Госуслуги Москвы"

11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Светлана Гусева
Уведомления об оплате услуг на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" теперь доступны для горожан, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Речь идет в том числе об оплате обучения детей в различных кружках и секциях.
"Благодаря новой функции москвичам не придется тратить время на то, чтобы зайти в нужный сервис, открыть необходимый раздел и найти перечень новых счетов. Даже в круговороте дел они не забудут вовремя оплатить важные счета", – говорится в сообщении департамента информационных технологий.
Для того чтобы стать пользователем новой функции, необходимо в личном кабинете на портале mos.ru внести данные паспорта, СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. При этом информация синхронизируется и с приложением.
"Пользователи mos.ru могут подписаться на уведомления в блоке "Настройка подписок". Здесь перечислены темы оповещений, среди которых есть и "Начисления". Типы счетов распределены по трем категориям: начисления по номеру паспорта, начисления по СНИЛС или свидетельству о рождении ребенка", – уточнили в ведомстве.
Получать уведомления горожане смогут как в формате push-сообщений, так и в виде письма на электронную почту. В приложении "Госуслуги Москвы" настройка уведомлений доступна в одноименном разделе.
Уточняется, что всего для подключения оповещений москвичам доступны 16 тем.
Ранее стало известно, что еще 16 государственных услуг москвичи смогут получать в электронном виде. Электронные услуги для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью являются одними из самых востребованных.
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