Еще 16 госуслуг в сфере соцзащиты москвичи будут получать только в электронном виде

Фото: Агентство "Москва"
Еще 16 государственных услуг москвичи смогут получать в электронном виде, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля – еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно. Кроме того, также переводится в исключительно электронный вид постановка на учет для получения санаторно-курортной путевки с 1 ноября 2021 года", – поделилась Ракова.
Она добавила, что помощь при заполнении заявлений горожанам могут оказать сотрудники центров госуслуг. Также можно пользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах "Мои документы".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, электронные услуги для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью являются одними из самых востребованных. Их можно найти в разделах "Семья, дети" и "Социальная поддержка".
В рамках нововведений теперь не нужно предоставлять справки о постановке на учет до 20 недель беременности или об обучении в вузе. Не потребуется и справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу. Данные сведения соцзащита будет запрашивать самостоятельно.
Необходимые документы у горожан будут требовать в случае, если какие-то из них не поступили в электронном виде.
Получить многие госуслуги можно в формате онлайн с 2012 года. Во время пандемии также многие из них были временно переведены в электронную форму.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому ряд государственных услуг будет переведен исключительно в электронный вид.
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