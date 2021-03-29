В Минтруде смягчили требования к имуществу при назначении детских пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтруд внес изменения в проект постановления о назначениях детских пособий с 3 до 7 лет, которые будут действовать с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что в конце прошлой недели документ скорректировали, учитывая предложения Общественного совета.



В последнем варианте проекта смягчили требования при расчете имущественной обеспеченности. Таким образом, органы социальной защиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, составляющие одну треть и менее.

Зачастую собственность на жилье распределяют между несколькими поколениями семьи, а родитель, претендующий на пособие, имеет лишь небольшую часть. Более того, этот момент важен и при получении наследства. Помимо этого, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 гектара, то в окончательном – 1 гектар, если он находится в сельской местности.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты объяснили, как подать заявление на новую выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Сделать это можно через портал госуслуг, а также при личном обращении в офис "Мои документы" с 1 апреля по 31 декабря. Перерасчет произведут с 1 января текущего года.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты. Также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, средства от сдачи имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

Кроме того, порядок получения социальных выплат семьям с детьми упростили в Москве. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.