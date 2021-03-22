В Минтруде рассказали, как оформить новую выплату на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В министерстве труда и социальной защиты объяснили, как подать заявление на новую выплату, которая полагается на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Уточняется, что сделать это можно через портал госуслуг, а также при личном обращении в офис "Мои документы" с 1 апреля по 31 декабря. Перерасчет произведут с 1 января 2021 года.

Согласно новым правилам, размер поддержки зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи, а также 11,3 тысячи рублей.



Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты. В таком случае также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, средства от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат семьям с детьми. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.

Также сообщалось, что в России вступил в силу новый закон, регламентирующий выход в отпуск для работников, имеющих трех или более детей в возрасте до 18 лет. Изменения внесены в статью 262.2. Трудового кодекса "Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей".