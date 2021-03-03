В Минцифры рассказали о фишинговых рассылках от портала госуслуг

11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что рассылки от официального портала госуслуг носят общий информационный характер и не собирают данные пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист отметил, что при получении подозрительного письма можно свериться с разделом уведомлений на сайте или в мобильном приложении.
"Официальные рассылки от госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", – подчеркнул Качанов.
Специалист также объяснил, что сотрудники министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций регулярно мониторят ресурсы с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. Часть из них блокируют, другие отслеживают до выявления противоправных действий.
Ранее сообщалось, что мошенники в РФ начали рассылать письма якобы от портала госуслуг с предложением ввести СНИЛС для получения социальной выплаты. После перехода по ссылке от пользователей просили данные банковской карты якобы для перечисления денег.
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