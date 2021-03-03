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Общество

08:19

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом выплат с "Госуслуг"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники разработали новую схему обмана россиян – они производят рассылку поддельных писем, напоминающих сообщения от портала госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме из рассылки злоумышленники предлагают гражданам ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения неких социальных выплат.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором пользователю предлагают ввести данные банковской карты. На нее якобы должны поступить заявленные выплаты.

Как заявил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, подобные фишинговые рассылки популярны среди мошенников, потому что имеют большой охват и менее энергозатратны. С полученными данными карт или информацией о СНИЛС, прописке и паспорте злоумышленники могут оформлять подставные договоры и красть деньги.

В случае, если авторам рассылки удалось обмануть пользователя, необходимо написать письмо в техподдержку сайта "Госуслуги", затем сменить пароль на платформе, а также проконсультироваться с правоохранительными органами. После этого, при необходимости, следует написать заявление о мошенничестве.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, как можно обезопасить себя при покупках в Сети. По словам эксперта, потребуется отдельная от основной банковская карта, а также использование двухфакторной идентификации и покупка на проверенных сайтах.

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