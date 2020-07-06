В Госдуме считают, что использование прав вместо паспорта в банках упростит жизнь россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу, позволяющую россиянам использовать водительские права вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. По его мнению, это упростит жизнь гражданам.
"Такие практики есть уже в мире. Можно было бы внедрить и у нас тоже в стране. Наверняка это упростит жизнь гражданам. Это такой же документ, прекрасно защищенный. Я думаю будет удобно пользоваться правами вместо паспорта, удостоверять свою личность", – заявил депутат.
По его словам, банкам не составит труда определить подлинность документа, поэтому это достаточно безопасно.
Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить использовать водительское удостоверение вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг, сообщает газета "Известия". Над законопроектом для проведения упрощенной идентификации физических лиц сейчас работает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
Как пояснили в ЦБ, для таких целей выбраны именно водительские права, поскольку такой документ есть у большого количества россиян. Кроме того, его можно проверить с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
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