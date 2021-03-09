Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В феврале этого года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает расширение перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива предполагает наличие доступа к информационным базам МВД для проверки подлинности водительского удостоверения. Подключение к информсистемам ведомства предлагается сделать на примере доступа к базам ФНС, ПФР и ФОМС.

Председатель НСФР Андрей Емелин отметил, что заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэкономразвития, Минфин и Минцифры. По его словам, данное нововведение необходимо с технологической точки зрения, поскольку в противном случае финансовые организации не смогут проверять достоверность документа. Данные о правах могут включить в ЕСИА и "Цифровой профиль".

Уточняется, что в Банке России положительно отнеслись к данной инициативе. В регуляторе считают, что для реализации идеи потребуется проработка с участием заинтересованных органов госвласти.

Начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова подчеркнула, что проверка документов в базах МВД снизит риск мошенничества.

"При проведении упрощенной идентификации банк обязан не только установить необходимые сведения об идентифицируемом лице, но и подтвердить их достоверность одним из предусмотренных "антиотмывочным" законом способов. Таким образом, доступ к базе МВД по водительским правам действительно требуется для надлежащего исполнения обязанности по идентификации", – прокомментировали в крымском РНКБ.

В СКБ Банке считают, что в данном вопросе стоит проработать возможность обмена данными в режиме онлайн. Директор по финмониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов уверен, что реализация проекта потребует доработки имеющихся систем и ПО.

В настоящее время в России проводить упрощенную идентификацию можно без паспорта по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС. Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин добавил, что данную процедуру можно проводить для ограниченного круга операций, среди которых денежные переводы по поручению клиента без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей, оформление кредитов до 15 тысяч рублей.

Новая инициатива позволит улучшить клиентский опыт и ускорить оказание услуг, считают в банке "Дом.РФ". А в "Ренессанс Кредите" отметили, что водительское удостоверение граждане носят с собой чаще, чем ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский добавил, что по водительскому удостоверению можно будет получать финансовые услуги в случае, если паспорт на перевыпуске.

При этом в УБРиР считают, что степень защиты водительского удостоверения как документа ниже, чем у паспорта. Однако так как законопроект не предусматривает расширения оказываемых услуг, то риски увеличены не будут, заметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Директор финтехплатформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов уверен, что водительские права содержат достаточно подробную информацию о владельце, к которой банки должны иметь доступ. В противном случае могут вырасти комиссии и тарифы.

"Нововведение появляется для того, чтобы усилить контроль за движением денежных средств физлиц. В частности, вывести из серой зоны различных неидентифицированных пользователей кошельков для уменьшения оборота по наркотрафику и мошенничеству в целом", – пояснил Тимофей Перов.

Крамарский добавил, что удаленная идентификация упростит жизнь клиентов.

Ранее сообщалось, что МВД России в течение трех лет создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

