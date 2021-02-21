МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев граждан России. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится, что отпечатки пальцев будут храниться в базе до смерти владельца или пока ему не исполнится 100 лет.
В МВД уточнили, что в настоящее время такие данные хранятся до тех пор, пока гражданину не исполниться 80 лет.
Как отмечают в министерстве, у людей пожилого возраста есть риск развития заболеваний, которые приводят к потере памяти, а из-за этого могут возникнуть ситуации, когда нужно устанавливать личность.
Ранее сообщалось, что МВД планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Планируемые сроки создания – 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения. Отмечалось, что такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел.
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
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