Юрист объяснил порядок действий, если при проверке ДПС не оказалось с собой прав

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Если во время проверки инспекторами ДПС выяснилось, что водитель забыл права дома, то первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Он подчеркнул, что особенно это актуально осенью, когда граждане меняют одежду на более теплую, поэтому могут случайно забыть удостоверение в кармане летней куртки. По словам юриста, инспектору в этой ситуации важно понимать, что у водителя действительно есть право на управление транспортным средством и он его не лишен.

В качестве наказания за отсутствие прав грозит предупреждение с отстранением от управления автомобилем до устранения причины отстранения или же штраф в размере 500 рублей, напомнил юрист.

"Так что, для того чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и "страховкой" продолжит путь в качестве водителя", – приводит слова Миронова агентство "Прайм".

Эксперт также подчеркнул, что за отсутствие водительского удостоверения автомобиль не должны эвакуировать, потому что данный проступок не является основанием для задержания транспортного средства.

Ранее Миронов рассказал о случаях, когда за наличие видеорегистратора в автомобиле можно получить штраф. Речь идет об устройствах, которые могут ограничить водителю обзорность.