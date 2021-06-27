Юрист предупредил о штрафах за видеорегистратор в машине

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Есть случаи, когда за наличие видеорегистратора в автомобиле можно получить штраф, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
В то же время он отметил, что достаточно сложно представить ситуацию, где водитель сам себе ограничил бы видимость, купив видеорегистратор больших размеров. Поэтому, подчеркнул Миронов, решение об установке данного устройства следует принимать исходя из собственных потребностей.
Ранее управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал о штрафах, которые могут поджидать автомобилистов за городом. Например, нарушением считается отсутствие аптечки, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и мойка машины на дачном участке.
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