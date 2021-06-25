В России с 1 сентября изменится порядок получения штрафов для автомобилистов

С 1 сентября заработает новый порядок получения штрафов с автоматических камер.

Осенью все уведомления и копии постановлений будут доступны непосредственно на портале госуслуг. Чтобы получить к ним доступ, автовладельцу нужно будет подписаться на соответствующую услугу.

В этом случае бумажные письма счастья приходить не будут, а постановление будет считаться полученным на следующий день, после того как человек зашел на портал, либо по истечении 7 дней с момента его уведомления. За этими сроками нужно будет внимательно следить, чтобы успеть обжаловать постановление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.