В России может появиться новый штраф для водителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правительство поддержало инициативу о введении штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей и будет зависеть от вида транспорта. Вычислять нарушителей планируют с помощью фотоловушек и камер.
Документ был подготовлен депутатами Мосгордумы и Мособлдумы. Поправки хотят внести в Административный кодекс. Уточняется, что в случае принятия соответствующего законопроекта штрафы будут распространяться и на тех, кто мусорит в лесах или не доносит ведро с мусором до контейнеров в дачном поселке.
Кроме того, предлагается изымать у нарушителей транспортные средства с прицепами, тракторы и самосвалы, наносящие экологический вред. Отмечается, что в данном случае речь идет о юридических лицах.
Ранее Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в РФ ответственность для нарушителей режима раздельного сбора мусора. Письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко. В тексте обращения указано, что управляющие компании, на участках которых не разделяется мусор, необходимо штрафовать. Сумма взыскания предлагается на уровне до 300 тысяч рублей за один вывоз неотсортированных отходов.
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