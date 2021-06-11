В РФ предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

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Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в РФ ответственность для нарушителей режима раздельного сбора мусора. Письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает газета "Известия".

В тексте обращения указано, что управляющие компании, на участках которых не разделяется мусор, необходимо штрафовать. Сумма взыскания предлагается на уровне до 300 тысяч рублей за один вывоз неотсортированных отходов.

Инициатива Союза переработчиков пластмасс подразумевает, что в дальнейшем данная сумма может быть перераспределена на всех граждан, чьи дома находятся в зоне ответственности управляющей компании.

Президент организации Михаил Кацевман отметил, что подобная система санкций побудит граждан более активно заниматься раздельным сбором отходов. Кроме того, по его словам, это позволит не вводить запрет на одноразовые изделия из пластика.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объявила, что в России на законодательном уровне планируется запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды, а также ватных палочек. В случае принятия такого решения будет введен переходный период, который позволит завершить текущие контракты и переориентировать производство.

