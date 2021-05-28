Ватные палочки и пластиковую посуду планируют запретить в РФ

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Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды, а также ватных палочек намерены запретить на законодательном уровне. О том, что правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

По ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", – цитирует Абрамченко ТАСС.

Она отметила, что таким образом к 2030 году объем захоронений должен уменьшиться в два раза.

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов.

Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров. В Минприроды РФ в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).