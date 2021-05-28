Эколог назвал альтернативу запрету ватных палочек и пластиковой посуды в РФ

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Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков рассказал Москве 24, существует ли альтернатива запрету пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек.

Ранее стало известно, что в России планируется запретить на законодательном уровне использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. О соответствующих поправках сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, такое нововведение не приведет к росту цен на соответствующие товары.

Эколог пояснил, что если будет предусмотрена расширенная ответственность производителя, в том числе по упаковке, то можно наладить систему сбора и утилизации или запустить производство биоразлагаемого пластика вместо неразлагаемого. Технический прогресс уже позволяет это сделать, сообщил Пешков.

Кроме того, специалист отметил, что пластиковую посуду, включая трубочки, сегодня можно легко сделать из крахмала, отработанной бумаги или картона.





Андрей Пешков директор Всероссийского института природы Я, например, пользуюсь трубочками, которые сделаны из бумаги либо из биоразлагаемого пластика. Такие трубочки уже появились в приличных заведениях питания, это заметно.

По мнению Пешкова, кроме запретов на производство пластиковой посуды и ватных палочек, также должны быть стимуляционные меры. Например, государство может ввести налог на пластиковую посуду, который повысит ее стоимость на рынке, такие товары станут неконкурентоспособными.

Также в рамках расширенной ответственности производителя можно обременить его сбором и утилизацией такой продукции, предложил эколог. Таким образом, можно наладить экологичность производства, добавил он.

По мнению Пешкова, допустимо циклично использовать и пластик, но с учетом раздельного сбора это несет большие финансовые затраты. "Вопрос в том, что пластик надо собрать. Он дешевый, а сбор его стоит дорого. Раздельный сбор отходов – это очень дорогое и трудоемкое дело. Поэтому проще не создавать проблему, чем потом озабочиваться ее решением", – подчеркнул эколог.

Ранее запрет на ватные палочки в России поддержал отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он объяснил, что очень мало людей умеют ими безопасно пользоваться. В результате применения такого метода очистки происходят травмы барабанной перепонки и слухового прохода, указал эксперт.