Лор-врач поддержал запрет ватных палочек в России

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Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев поддержал запрет на ватные палочки в России, сославшись на неумение граждан правильно ими пользоваться. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Очень мало людей, которые умеют безопасно пользоваться ватными палочками, и это даже не вопрос образования. Вы не представляете, что, кроме ватных палочек, они туда засовывают: спички, карандаши, скрепки и все, что угодно", – заявил эксперт.

По словам Кошелева, минимальный уход за ушным проходом достаточно проводить с помощью специальной гигиенической палочки. Глубокая очистка данному органу не требуется, промыть можно и смоченным в воде пальцем без ногтей.

Отоларинголог напомнил, что неправильное применение ватных палочек приводит к травмам барабанной перепонки или слухового прохода.

Ватные палочки, а также цветной пластик, пластиковые соломинки для напитков и одноразовая посуда могут запретить в РФ на законодательном уровне. Вице-премьер страны Виктория Абрамченко подтвердила, что правительство готовит соответствующие поправки.