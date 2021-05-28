В Совфеде оценили переходный период для запрета одноразовых пластиковых товаров

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Переходный период для запрета одноразовых пластиковых товаров потребует не меньше года. Такую оценку ситуации дал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, передает ТАСС.

"Переходный период, конечно, понадобится, чтобы не произошло повышение цен, чтобы на рынке эти товары заместились другими. Я считаю, это минимум год", – заявил парламентарий.

По мнению Майорова, в настоящий момент отказаться от заключенных контрактов и закупленного сырья невозможно, этот процесс может привести к банкротству предприятий.

Сенатор также отметил, что в случае принятия соответствующих норм в отношении пластиковых товаров РФ не будет нуждаться в импорте этой продукции, а экспорт сойдет на нет естественным образом.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявила, что правительство планирует запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды, а также ватных палочек на законодательном уровне.