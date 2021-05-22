Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какая пластиковая упаковка не нанесет вред экологии

Фото: Данил Головкин
Службам доставки и предприятиям сферы услуг стоит перейти на биоразлагаемый пластик, например, из целлюлозы или крахмала. Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.
По его словам, для предприятий, которые используют биоразлагаемые полимеры, нужно предусмотреть дополнительные меры господдержки.
"Мы как университет, который пропагандирует «зеленую химию» и «зеленый» образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет", – уточнил Мажуга.
Он также добавил, что в настоящее время для производства упаковки используют полиэтилен или полипропилен. Альтернативой пластмассе являются природные материалы, такие как крахмал и целлюлоза. Отмечается, что они не нанесут вред экологии.
Также, по словам ректора, решить проблему пластикового мусора может систематизированная сортировка и переработка твердых коммунальных отходов.
Как рассказал Мажуга, государству стоит поддержать предприятия, работающие в данной сфере. Развитие вторичного производства позволит России войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем, заключил ученый.
Ранее ректор РХТУ заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего, а также назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.
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