Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какая пластиковая упаковка не нанесет вред экологии

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Службам доставки и предприятиям сферы услуг стоит перейти на биоразлагаемый пластик, например, из целлюлозы или крахмала. Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, для предприятий, которые используют биоразлагаемые полимеры, нужно предусмотреть дополнительные меры господдержки.

"Мы как университет, который пропагандирует «зеленую химию» и «зеленый» образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет", – уточнил Мажуга.

Он также добавил, что в настоящее время для производства упаковки используют полиэтилен или полипропилен. Альтернативой пластмассе являются природные материалы, такие как крахмал и целлюлоза. Отмечается, что они не нанесут вред экологии.

Также, по словам ректора, решить проблему пластикового мусора может систематизированная сортировка и переработка твердых коммунальных отходов.

Как рассказал Мажуга, государству стоит поддержать предприятия, работающие в данной сфере. Развитие вторичного производства позволит России войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем, заключил ученый.

Ранее ректор РХТУ заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего, а также назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.