Ректор РХТУ Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего. Он назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.

"Во-первых, стоит признать неготовность технологий, которые могут предложить ученые: чаще всего это начальные стадии, тогда как бизнес хочет получить то, что уже завтра можно поставить в производство. Во-вторых, ученые должны переключаться на направления, которые интересны бизнесу, а не закрываться на своих привычных темах. А в-третьих, научные достижения должны обсуждаться не только специалистами, но и стать частью нашей общей новостной повестки", – предложил Мажуга.

Система государственной поддержки, по мнению ректора, позволит университетам и научным организациям завершать разработки.

"Ликвидировать рассинхронизацию повесток помогут стратегические сессии, регулярные контакты и приглашение бизнеса в университеты и научные организации, что позволит понимать интересы и возможности друг друга", – добавил ученый.

Популяризация науки позволит бизнесу находить наиболее интересные направления.

Ранее Мажуга рассказал, что в России до конца мая будет запущена программа поддержки университетов "Приоритет-2030". По его словам, это не только выведет науку и разработки в вузах на новый уровень, но и обеспечит тесный контакт с реальным сектором экономики.

