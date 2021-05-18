Ученый Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов

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Государство должно помочь фармкомпаниям выстроить полную цепочку производства лекарств – от разработки до поставки. Такого мнения придерживается ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время только 20% из 215 стратегически важных препаратов производятся в России.

"Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств. Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство. Нам нужна плотная, тесная работа бизнеса и государства", – сказал Мажуга.

Ученый подчеркнул, что развитие сферы невозможно без разработки собственных технологий, однако российский бизнес все еще опирается на иностранные разработки.

"Нам надо, помимо этого, иметь и собственные технологии. Сейчас у нас будет новая программа – "Фарма-2030", я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории РФ", – сообщил ректор РХТУ.

Говоря о важности создания в России собственного производства лекарств полного цикла, Мажуга предложил обратиться к опыту пандемии коронавируса. В самом ее начале Китай и Индия переориентировались на внутренние рынки, чтобы обеспечить препаратами собственных граждан, урезав поставки за рубеж.

Ректор РХТУ специализируется на нанохимии в области медицины, в частности разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью наномолекул. Также Александр Мажуга искал способы борьбы с онкологией, основанные на магнитных наночастицах. Он входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.

Ранее ректор РХТУ уже заявлял, что фармацевтика должна обеспечить независимость РФ от импорта лекарств. По его мнению, это одна из основных задач федерального масштаба, требующая оперативного исполнения.