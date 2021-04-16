Ректор РХТУ Мажуга: фармацевтика должна обеспечить независимость РФ от импорта лекарств

Фото: из личного архива
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил о необходимости решения вопроса о лекарственной безопасности России.
По его мнению, это одна из основных задач федерального масштаба, требующая оперативного исполнения.
"Необходимо выстроить систему лекарственной безопасности, в основе которой должно лежать производство собственных фармакологических субстанций. Задача отечественной фармацевтики – обеспечить независимость от импорта лекарств", – рассказал Мажуга.
Он также подчеркнул, что речь идет именно о производстве на территории РФ, так как это может стать очень выгодным решением в том числе и для отечественного бизнеса, позволив ему создать новые рабочие места и разрабатывать уникальные технологии.
Итогом такой работы станет абсолютная независимость России от иностранных производителей лекарственных препаратов, считает ректор.
Кроме того, по мнению руководителя РХТУ, следующим шагом станут субсидии для разработки фармацевтической продукции и долгосрочные контракты с производителями. В соответствии с договором государство может взять на себя обязательство по закупке выпускаемой продукции в течение 3–5 лет.
Производители же, в свою очередь, обязуются стабильно и бесперебойно выполнять поставки препаратов для системы здравоохранения.
"Чтобы быть готовыми к новым подобным вызовам, чтобы у нас была защита от новых бактерий и вирусов, необходимо иметь отечественные лекарства всегда под рукой", – заключил Мажуга.
Ранее стало известно, что Мажуга будет участвовать в выборах в Госдуму. Свое решение он обнародовал в ходе заседания совета лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым. В качестве депутата Мажуга рассчитывает исправить ошибки в развитии отечественной науки, образования и медицины.
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