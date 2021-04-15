Бизнес обязан вкладывать средства в науку и образование – ректор РХТУ

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что на законодательном уровне необходимо решить задачу по привлечению бизнеса к развитию науки. Ранее ученый подал документы для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму.

"У нас нет такой традиции, когда в науку вкладывается бизнесмен, тогда как за рубежом это принятая практика. Можем посмотреть на некоторые зарубежные университеты, где целые корпуса построены и оборудованы на деньги бизнесменов", – отметил ректор.

Мажуга считает, что необходим инструмент по взаимодействию вуза и работодателя, чтобы бизнес начал вкладываться в науку. Ученый полагает, что изменения на законодательном уровне помогут в этом вопросе. В качестве примера он приводит налоговые преференции или создание совместных исследовательских центров.

Ранее Александр Мажуга заявил, что перспектива включения школы стартапов в российские высшие учебные заведения позволит молодым ученым быстрее добиться успеха, а вузам превратиться в настоящие центры перспективных разработок.