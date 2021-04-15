Бизнес обязан вкладывать средства в науку и образование – ректор РХТУ

Фото: Даниил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что на законодательном уровне необходимо решить задачу по привлечению бизнеса к развитию науки. Ранее ученый подал документы для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму.
"У нас нет такой традиции, когда в науку вкладывается бизнесмен, тогда как за рубежом это принятая практика. Можем посмотреть на некоторые зарубежные университеты, где целые корпуса построены и оборудованы на деньги бизнесменов", – отметил ректор.
Мажуга считает, что необходим инструмент по взаимодействию вуза и работодателя, чтобы бизнес начал вкладываться в науку. Ученый полагает, что изменения на законодательном уровне помогут в этом вопросе. В качестве примера он приводит налоговые преференции или создание совместных исследовательских центров.
Ранее Александр Мажуга заявил, что перспектива включения школы стартапов в российские высшие учебные заведения позволит молодым ученым быстрее добиться успеха, а вузам превратиться в настоящие центры перспективных разработок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: