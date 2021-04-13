На бюджетные места в вузах могут разрешить поступать до 35 лет

08:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Поступать на бюджетные места в вузах могут разрешить до 35 лет. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 13 апреля, сообщает газета "Известия".
Инициатива принадлежит зампреду комитета по образованию и науке Максиму Зайцеву, который опирается на изменения законодательства в вопросе возраста молодежи – он был увеличен до 35 лет. По его словам, в законе "Об образовании РФ" данная норма не была заложена, в то время как в соответствии с новыми нормами количество бюджетных мест должно быть увеличено.
"Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", – отметил он.
Инициативу поддержали в большинстве фракций. По мнению экспертов, после повышения возраста молодежи властям стоит быть последовательными и принять такой законопроект.
Ранее сообщалось, что в 2021 году количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено на 10% по сравнению с прошлым годом.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, всего в настоящее время на бюджетной форме обучения находятся свыше 422,5 тысячи студентов. Чернышенко подчеркнул, что этот показатель будет увеличиваться в соответствии с трендом демографической волны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: