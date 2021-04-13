На бюджетные места в вузах могут разрешить поступать до 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поступать на бюджетные места в вузах могут разрешить до 35 лет. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 13 апреля, сообщает газета "Известия".

Инициатива принадлежит зампреду комитета по образованию и науке Максиму Зайцеву, который опирается на изменения законодательства в вопросе возраста молодежи – он был увеличен до 35 лет. По его словам, в законе "Об образовании РФ" данная норма не была заложена, в то время как в соответствии с новыми нормами количество бюджетных мест должно быть увеличено.

"Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", – отметил он.

Инициативу поддержали в большинстве фракций. По мнению экспертов, после повышения возраста молодежи властям стоит быть последовательными и принять такой законопроект.

Ранее сообщалось, что в 2021 году количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено на 10% по сравнению с прошлым годом.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, всего в настоящее время на бюджетной форме обучения находятся свыше 422,5 тысячи студентов. Чернышенко подчеркнул, что этот показатель будет увеличиваться в соответствии с трендом демографической волны.

