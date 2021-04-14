Александр Мажуга: каждый университет России может вырасти в Кремниевую долину

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Перспектива включения школы стартапов в российские высшие учебные заведения позволит молодым ученым быстрее добиться успеха, а вузам превратиться в настоящие центры перспективных разработок, уверен ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

"В мировой экономике стартапы являются одной из главных сил развития. Более того, успешные и перспективные идеи способны в кратчайшие сроки изменить вектор развития отдельно взятой страны или даже всего мира", – сказал Мажуга.

Он добавил, что акселераторы помогут самореализоваться молодым талантливым специалистам, а любой университет в скором времени сможет вырасти в российскую Кремниевую долину. Ректор РХТУ считает возможным сделать стартап частью дипломной работы.

Также он сообщил, что за год в стране должны появиться 450 новых научных лабораторий, в которые в последующие три года инвестируют порядка 36 миллиардов рублей. К 2024 году количество лабораторий возрастет до 900.

Идею создания школы стартапов в российских высших учебных заведениях накануне поддержал премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможный порядок образования школ стартапов с последующим внедрением в университеты.