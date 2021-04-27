Ректор РХТУ Мажуга: создание российских фармсубстанций – вопрос национальной безопасности

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил ускорить развитие биофармкластера РФ, чтобы обеспечить независимость страны от зарубежных фармацевтических субстанций.
По его словам, это поможет повысить доступность, а также качество лекарств российского производства.
"Сегодня в списке стратегически значимых лекарственных средств 215 наименований, но только для 35 препаратов субстанции производят в нашей стране. Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей. Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5–6% необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное закупается за рубежом", – уточнил Мажуга.
Кроме того, он добавил, что обеспечение защиты здоровья российского населения на данный момент приоритетно. Именно поэтому вопрос постоянного наличия и качества лекарственных препаратов касается национальной безопасности государства.
Ранее Александр Мажуга заявил о необходимости доработать систему ранней профориентации в школах.
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