Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

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Ректор химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга определил проблему для отечественной науки, которая связана с отъездом российских ученых из страны. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как отметил ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин, с 2012 года число уезжающих из РФ деятелей науки увеличилось в пять раз.

"Действительно, проблема есть с отъездом ученых из нашей страны. Вот я закончил МГУ в 2002 году, половина с курса уехала. Конечно, сейчас такого оттока нет, это нельзя сравнить с 2000 годом, он намного уменьшился, но все ровно такая тенденция есть, и в последнее время она чуть усилилась", – уточнил Мажуга.

Он также указал на приоритетность комфортных условий труда для исследователя. По его словам, для специалистов наличие удобств, комфортной среды намного важнее заработка. Кроме того, дополнительным стимулом для деятелей науки может стать усиление работы по популяризации достижений ученых, широкое информирование о практическом применении новых разработок, отметил ректор РХТУ.

Ранее он выразил уверенность, что расширение возможностей студенческого туризма позволит молодым людям не только отдыхать, но и лучше узнать культуру и историю России.