Ректор РХТУ Мажуга: в послании озвучены важные шаги для развития науки и образования

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В своем послании президент озвучил важные шаги в развитии науки и образования, которые в ближайшие годы приведут к успеху. Такого мнения придерживается ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Он уверен, что послание еще раз закрепило ключевые приоритеты России в 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий.

"Развитие науки и поддержка высшего образования стали одними из ключевых тем послания президента Федеральному собранию, которое мы услышали сегодня. Владимир Путин задал высокую планку, достижение которой позволит России уже в ближайшее время стать ведущей мировой державой в названных областях", – отметил ректор РХТУ.

Он отметил, что значительно способствовать достижению поставленных целей будет финансирование в размере 1 триллион 630 миллиардов рублей, которое глава государства поручил выделить на фундаментальные исследования. Также позитивно скажется поддержка региональных вузов, развитие студенческих технопарков и новых лабораторных баз.

Мажуга добавил, что предстоит серьезная работа, однако предпринятые шаги и новые меры поддержки доказывают, что для государства сейчас в приоритете развитие науки и образования.

Важно, что на поддержку могут рассчитывать все государственные вузы: начиная с этого года не менее 100 заведений высшего образования из разных регионов будут получать гранты от 100 миллионов рублей, заключил ректор РХТУ.

Ранее Мажуга высказал мнение, что каждый университет России может вырасти в Кремниевую долину. Для этого необходимо развивать акселераторы, которые позволят молодым специалистам реализовать свои идеи.