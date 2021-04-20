Ректор РХТУ Мажуга призвал улучшить финансирование профильных вузов

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил, что для достижения РФ лидирующих позиций в науке и образовании нужно улучшать финансирование профильных вузов, а также поддерживать уровень фундаментального образования и повышать мотивацию представителей молодежи.

По его словам, многолетние наработки позволили российским ученым достаточно оперативно разработать первую в мире работающую вакцину от COVID-19. На данный момент в РФ уже три вакцины, которые еще раз подтверждают тезис о том, что в стране мощнейшая научная школа.

"Вместе с тем, пандемия показала, что научный прорыв невозможен без регулярных инвестиций: нужны не только материальные, но и человеческие ресурсы! В будущем мы не сможем выезжать только на разработках, которыми наша страна славилась в течение долгих лет", – уточнил Мажуга.

Он добавил, что Россия стала первой страной в мире, где начали бесплатную вакцинацию граждан. Для того чтобы в будущем РФ стала мировым лидером в области науки и образования, нужен комплексный подход, рассказал ректор РХТУ.

Ранее Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.