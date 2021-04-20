Ректор РХТУ Мажуга призвал улучшить финансирование профильных вузов

Фото: Даниил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил, что для достижения РФ лидирующих позиций в науке и образовании нужно улучшать финансирование профильных вузов, а также поддерживать уровень фундаментального образования и повышать мотивацию представителей молодежи.
По его словам, многолетние наработки позволили российским ученым достаточно оперативно разработать первую в мире работающую вакцину от COVID-19. На данный момент в РФ уже три вакцины, которые еще раз подтверждают тезис о том, что в стране мощнейшая научная школа.
"Вместе с тем, пандемия показала, что научный прорыв невозможен без регулярных инвестиций: нужны не только материальные, но и человеческие ресурсы! В будущем мы не сможем выезжать только на разработках, которыми наша страна славилась в течение долгих лет", – уточнил Мажуга.
Он добавил, что Россия стала первой страной в мире, где начали бесплатную вакцинацию граждан. Для того чтобы в будущем РФ стала мировым лидером в области науки и образования, нужен комплексный подход, рассказал ректор РХТУ.
Ранее Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: