Ректор РХТУ Мажуга призвал российские вузы создать "Книги подвигов" в память о героях ВОВ

Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил, что в российских вузах необходимо создавать "Книги подвига". Инициативу он озвучил в рамках проведения Всероссийской акции "День единых действий".
По словам ректора, такие книги позволят чтить память героев Великой Отечественной войны. В них будут собраны истории о жизни студентов, преподавателей и сотрудников вузов, участвовавших в войне.
Мажуга отметил, что россияне должны делать все возможное для сохранения исторической правды о событиях прошлого.
"Трагедия войны оставила свой след в Менделеевском институте: наши студенты, сотрудники и преподаватели героически сражались на фронте и работали в тылу. Не все вернулись живыми на Миусы. Считаю, что сегодня каждый вуз России должен бережно хранить память о подвиге на войне и в тылу всех, кто работал или учился в его стенах»", – прокомментировал Мажуга.
В рамках акции в РХТУ состоялся круглый стол, который был посвящен "Дню единых действий". Мероприятие включало в себя показ фильма "Без срока давности" и дискуссию на тему сохранения исторической правды. Также участники писали письма в будущее под общей темой "Нельзя забыть".
Ранее историко-образовательный квест для школьников "Подвиг народа" стартовал в Музее Победы. Команды участников будут реконструировать эпизоды Великой Отечественной войны, взяв на себя роль защитников Брестской крепости, участников штурма Рейхстага или работников заводских цехов.
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