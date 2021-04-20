Туристический поезд по местам боевой славы Брянской области запустят в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Туристический поезд Москва – Брянск – Москва, чей маршрут пройдет через места боевой славы Великой Отечественной войны, будет запущен 30 апреля и 8 мая с Киевского вокзала. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"В майские праздничные дни холдинг "РЖД" запускает новый круговой железнодорожный туристический маршрут Москва – Брянск – Москва. Поезд № 925 отправится с Киевского вокзала Москвы 30 апреля и 8 мая. Его расписание составлено таким образом, чтобы ночью туристы находились в пути, а день смогли посвятить осмотру достопримечательностей Брянска, связанных с партизанским движением времен Великой Отечественной войны. Кроме того, 9 мая путешественники смогут принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы", – говорится в сообщении.

Стоимость билета составит от 2 тысяч 596 рублей. Их можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и с помощью приложения "РЖД Пассажирам". Отмечается, что в туристическом поезде оборудованы комфортабельные спальные вагоны-купе, СВ и люкс. Все они оснащены кондиционерами, розетками с USB-разъемами, биотуалетами и душевыми. Кроме того, к услугам пассажиров будет предоставлен вагон-ресторан.

"Вагоны поезда будут тематически оформлены: в них появятся материалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Отметим, что для популяризации культурно-исторического наследия регионов в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдингом "РЖД" планируется еще несколько уникальных железнодорожных туров выходного дня, которые соединят города-герои и города воинской славы", – рассказали в РЖД.

Ранее туристический поезд в Великий Устюг и Кострому курсировал из Москвы с 29 января по 28 марта. Целью запуска программы являлось развитие туристических возможностей регионов, а также удобство пассажиров, желающих посетить данные города.