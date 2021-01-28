Туристический поезд начнет курсировать из Москвы в Великий Устюг и Кострому с 29 января

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В Великий Устюг и Кострому из Москвы запустят туристический поезд выходного дня. Он будет курсировать с 29 января по 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Целью программы является развитие туристических возможностей регионов, а также удобство пассажиров, желающих посетить данные города.

"АО "ФПК" запускает специальный круговой маршрут выходного дня. Поезд №934/933 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва будет курсировать с 29 января по 28 марта по отдельным датам, позволяя туристам в течение двух выходных дней посетить уникальные достопримечательности севера России", – сказано в сообщении.

Расписание маршрута позволит путешественникам прибывать в города по утрам, а ночи проводить в пути.

Отправной точкой в Москве будет служить Ярославский вокзал. Каждую пятницу, начиная с 29 января, в 17:05 оттуда будет отправляться данный поезд. Исключение составят рейсы 20 февраля и 6 марта.

В Великий Устюг поезд будет прибывать в 10:40 на следующий день, в Кострому отправление запланировано в 18:10, а прибытие – в 10:15 второго выходного дня. Возвращение в столицу предстоит в 17:50, а прибытие – в 23:35 также на Ярославский вокзал.

Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" с 15 января продлит маршрут поезда Москва – Адлер до станции Роза Хутор.

