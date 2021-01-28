Туристический поезд начнет курсировать из Москвы в Великий Устюг и Кострому с 29 января

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Великий Устюг и Кострому из Москвы запустят туристический поезд выходного дня. Он будет курсировать с 29 января по 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Целью программы является развитие туристических возможностей регионов, а также удобство пассажиров, желающих посетить данные города.
"АО "ФПК" запускает специальный круговой маршрут выходного дня. Поезд №934/933 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва будет курсировать с 29 января по 28 марта по отдельным датам, позволяя туристам в течение двух выходных дней посетить уникальные достопримечательности севера России", – сказано в сообщении.
Расписание маршрута позволит путешественникам прибывать в города по утрам, а ночи проводить в пути.
Отправной точкой в Москве будет служить Ярославский вокзал. Каждую пятницу, начиная с 29 января, в 17:05 оттуда будет отправляться данный поезд. Исключение составят рейсы 20 февраля и 6 марта.
В Великий Устюг поезд будет прибывать в 10:40 на следующий день, в Кострому отправление запланировано в 18:10, а прибытие – в 10:15 второго выходного дня. Возвращение в столицу предстоит в 17:50, а прибытие – в 23:35 также на Ярославский вокзал.
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" с 15 января продлит маршрут поезда Москва – Адлер до станции Роза Хутор.
Любителям снежного экстрима начали продавать единые билеты в Приэльбрусье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: