Аналитики рассказали о популярных маршрутах по России в январе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики назвали авиа- и железнодорожные маршруты по России, которые будут пользоваться популярностью в январе. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip.
По словам специалистов, первое место по авиаперелетам занимает Москва. Как уточняется, в столицу выкуплено наибольшее количество авиабилетов.
Второе место занимает Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.
Также у граждан пользуются популярностью Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.
У путешественников, которые отправляются на поезде, самым популярным городом также стала Москва. Второе место у Санкт-Петербурга, а на третьем месте оказался Нижний Новгород.
В список самых популярных железнодорожных направлений также попали Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.
Ранее стало известно, что "Гранд Сервис Экспресс" с 15 января продлит маршрут поезда Москва – Адлер до станции Роза Хутор. По сведениям транспортной компании, данные поезда будут перевозить пассажиров через день. Планируется, что на направлении будут курсировать вагоны купе, СВ, а также плацкарт. Ожидается, что первый поезд отправится из Москвы с Казанского вокзала 15 января в 22:50. Он прибудет на станцию Роза Хутор 17 января в 10:51. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кропоткин, Туапсе и другие населенные пункты.
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