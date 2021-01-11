Аналитики рассказали о популярных маршрутах по России в январе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитики назвали авиа- и железнодорожные маршруты по России, которые будут пользоваться популярностью в январе. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip.

По словам специалистов, первое место по авиаперелетам занимает Москва. Как уточняется, в столицу выкуплено наибольшее количество авиабилетов.

Второе место занимает Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Также у граждан пользуются популярностью Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

У путешественников, которые отправляются на поезде, самым популярным городом также стала Москва. Второе место у Санкт-Петербурга, а на третьем месте оказался Нижний Новгород.

В список самых популярных железнодорожных направлений также попали Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

Ранее стало известно, что "Гранд Сервис Экспресс" с 15 января продлит маршрут поезда Москва – Адлер до станции Роза Хутор. По сведениям транспортной компании, данные поезда будут перевозить пассажиров через день. Планируется, что на направлении будут курсировать вагоны купе, СВ, а также плацкарт. Ожидается, что первый поезд отправится из Москвы с Казанского вокзала 15 января в 22:50. Он прибудет на станцию Роза Хутор 17 января в 10:51. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кропоткин, Туапсе и другие населенные пункты.

