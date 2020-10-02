В Москве представили концепт плацкартного вагона с просторными полками

Фото: vk.com/luchshe_poezdom
Федеральная пассажирская компания (ФПК) и "Трансмашхолдинг" представили концепцию нового плацкартного вагона с повышенным комфортом на площади Павелецкого вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Новый вагон выполнен в габарите "Т", что означает расширение пространства на 11%. Ширина одного сегмента поезда стала больше на 28 сантиметров, а длина – на 73 сантиметра.
В результате такого подхода спальные места в вагоне увеличились на 10%, а места для багажа стали вместительнее на 14%. Помимо этого, стала возможной установка душевой комнаты.
В интерьере нового плацкарта преобладают бежевые и светло-коричневые тона. Внутри вагона установлены системы обеззараживания воздуха и воды. Есть возможность раздельного сбора мусора. Более того, полки теперь огорожены шторами, а перевозить животных станет удобнее.
Ожидается, что улучшенные плацкартные вагоны могут быть выведены на маршруты южного направления в 2021 году.
"Планируем, что в первом квартале уже следующего года... первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава [для перевозки пассажиров]", – рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.
"Трансмашхолдинг" в 2019 году подписал контракт с ФПК на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение 7 лет. Речь идет о сегментах нового модельного ряда ежегодно.
В июле стало известно, что поезда с плацкартными вагонами и купе с душем будут следовать по новым направлениям. Сообщалось, что улучшенные условия предоставят на маршрутах из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу.
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