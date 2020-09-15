На маршруты экспрессов Белорусского направления выходят 4 новых поезда ЭП2Д

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По маршрутам экспрессов до Дубны, Звенигорода и Можайска с 16 сентября будут ходить новые поезда ЭП2Д. Семь составов в одиннадцативагонном исполнении были поставлены Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в рамках договора с АО "Трансмашхолдинг", передает пресс-служба ЦППК.

Новые составы выполнены с учетом всех требований по обеспечению безопасности пассажиров. Так, кресла в поездах сделаны из износостойких материалов, в тамбурах установлены поручни, крепления для велосипедов, в вагонах оборудованы USB-розетки. Система обеспечения микроклимата обладает функцией обеззараживания воздуха.

Кроме этого, для беспрепятственного въезда в поезд людей с ограниченными возможностями в головных вагонах установлены специальные пандусы, а также необходимые крепления для инвалидных колясок. Шрифтом Брайля дублирован текст на всех информационных стендах.

На маршруты Москва – Дубна (экспресс с предоставлением места), а также Москва – Звенигород (экспресс без предоставления места) поезда выйдут 16 сентября. Днем позже запустят экспрессы без предоставления места по маршруту Можайск – Москва. А с 18 сентября начнут курсировать новые ЭП2Д на маршрутах Звенигород – Москва (без предоставления места) и Москва – Можайск (также без предоставления места).

В пресс-службе отметили, что ЦППК ежегодно закупает не менее 20 новых поездов.

"Сейчас уже около 40 процентов парка составляют собственные комфортные поезда, с каждым годом этот показатель увеличивается. Обращаем внимание, что с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в компании добавили, что ЦППК реализует порядка 91,4 процента железнодорожных перевозок на Московском железнодорожном узле и около 63,7 процента – по России. Только за 2019 год услугами компании воспользовались более 582 миллионов человек. График движения соблюдается с точностью до 98 процентов. Перевозки на МЦД-1 и МЦД-2 также организует ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание движения электричек по Горьковскому направлению Московской железной дороги изменится с 11 по 18 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Железнодорожная – Реутово.

