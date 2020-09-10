Расписание движения по Горьковскому направлению МЖД изменится с 11 по 18 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения электричек по Горьковскому направлению Московской железной дороги изменится с 11 по 18 сентября, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Железнодорожная – Реутово. В связи с этим график будет скорректирован у некоторых дальних электропоездов. Кроме того, изменится маршрут следования у части пригородных поездов.

Уточняется, что работы будут проводиться с 21:25 до 05:05 с 11 по 16 сентября. Также в ночь с 16 на 17 сентября и в ночь с 17 на 18 сентября ремонт планируется на станции Реутово.

В связи с этим пассажиров призвали заранее планировать поездку. С обновленным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении компании. Актуальный график движения также размещен на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее стало известно, что на МЖД планируют построить 100 разноуровневых пешеходных переходов. Их возведение планируется как в Москве, так и в Московской области.