На Ярославском направлении МЖД в часы пик сократили интервал движения поездов до 2 минут

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На участке Мытищи – Пушкино Ярославского направления МЖД в часы пик сократили движение поездов до двух минут. Это удалось сделать благодаря появлению дополнительного четвертого главного пути, рассказал начальник магистрали Михаил Глазков.
"Движение будет запущено по четвертому пути – от Мытищ до Пушкино и пятому – от Москвы-Ярославской до Мытищ. График движения увеличится до 50 пар в утреннее и вечернее время с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно. Почти каждые две минуты будут курсировать поезда", – отметил Глазков.
В пресс-службе МЖД рассказали, что на станциях Мытищи, Пушкино, Москва-Пассажирская-Ярославская, Лосиноостровская провели путевое развитие.
Также пассажирская инфраструктура была модернизирована на остановочных путях Лось, Перовская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма.
До конца 2020 года запланирован запуск в эксплуатацию третьего главного пути от Мытищ до Подлипок.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится с 2 по 13 сентября в связи с работами по реконструкции участка Каланчевская – Курская.
Этот участок будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. В этот период строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен.
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