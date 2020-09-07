На Ярославском направлении МЖД в часы пик сократили интервал движения поездов до 2 минут

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На участке Мытищи – Пушкино Ярославского направления МЖД в часы пик сократили движение поездов до двух минут. Это удалось сделать благодаря появлению дополнительного четвертого главного пути, рассказал начальник магистрали Михаил Глазков.

"Движение будет запущено по четвертому пути – от Мытищ до Пушкино и пятому – от Москвы-Ярославской до Мытищ. График движения увеличится до 50 пар в утреннее и вечернее время с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно. Почти каждые две минуты будут курсировать поезда", – отметил Глазков.

В пресс-службе МЖД рассказали, что на станциях Мытищи, Пушкино, Москва-Пассажирская-Ярославская, Лосиноостровская провели путевое развитие.

Также пассажирская инфраструктура была модернизирована на остановочных путях Лось, Перовская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма.

До конца 2020 года запланирован запуск в эксплуатацию третьего главного пути от Мытищ до Подлипок.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится с 2 по 13 сентября в связи с работами по реконструкции участка Каланчевская – Курская.

Этот участок будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. В этот период строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен.