Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится с 2 по 13 сентября в связи с работами по реконструкции участка Каланчевская – Курская, сообщили в пресс-службе МЖД.

Этот участок будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. В этот период строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен.

Сейчас ведется сборка трех из девяти пролетных строений для Каланчевского путепровода. Надвижку первой арочной конструкции длиной 83 метра предстоит произвести в сентябре. Установка еще двух пролетных строений запланирована до конца этого года.

Также возводится вестибюль площадью 3,5 тысячи квадратных метров, который пройдет под путями и платформами остановочного пункта Каланчевская. Он соединит улицы Каланчевская и Комсомольскую площадь.

Уже построено основание новой платформы № 1 со стороны Ленинградского вокзала, устанавливаются опоры для навеса. Параллельно реконструируются один пешеходный и три автомобильных путепровода.

Кроме того, на Курском вокзале строится подземный вестибюль для выхода на реконструируемые платформы № 11 и 12.

Пассажиров попросили заблаговременно узнавать расписание пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте и в мобильном приложении РЖД.

По 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции Алпатьево.