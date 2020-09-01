Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

14:23
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится с 2 по 13 сентября в связи с работами по реконструкции участка Каланчевская – Курская, сообщили в пресс-службе МЖД.
Этот участок будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. В этот период строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен.
Сейчас ведется сборка трех из девяти пролетных строений для Каланчевского путепровода. Надвижку первой арочной конструкции длиной 83 метра предстоит произвести в сентябре. Установка еще двух пролетных строений запланирована до конца этого года.
Также возводится вестибюль площадью 3,5 тысячи квадратных метров, который пройдет под путями и платформами остановочного пункта Каланчевская. Он соединит улицы Каланчевская и Комсомольскую площадь.
Уже построено основание новой платформы № 1 со стороны Ленинградского вокзала, устанавливаются опоры для навеса. Параллельно реконструируются один пешеходный и три автомобильных путепровода.
Кроме того, на Курском вокзале строится подземный вестибюль для выхода на реконструируемые платформы № 11 и 12.
Пассажиров попросили заблаговременно узнавать расписание пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте и в мобильном приложении РЖД.
По 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции Алпатьево.
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