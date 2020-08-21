Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в августе – октябре

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В связи с ремонтно-путевыми работами график движения ряда электричек Казанского направления будет изменен. Ограничения будут действовать с августа по начало октября. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"С 22 августа по 5 октября (кроме 5, 6, 12, 13, 18–20, 24–27 сентября и 3, 4 октября) изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции "Алпатьево", которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что часть электричек будет следовать по укороченному маршруту, некоторые поезда и экспрессы изменят время отправления, прибытия и количество остановок в пути, а часть перестанет курсировать.
Сообщается о возможных дополнительных и точечных изменениях.
Ранее стало известно об изменении графика движения поездов в Ярославском направлении. Там ограничения будут действовать в период с 22 по 24 августа.
Жители Химок пожаловались на отсутствие ж/д перехода
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: