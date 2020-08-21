Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в августе – октябре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В связи с ремонтно-путевыми работами график движения ряда электричек Казанского направления будет изменен. Ограничения будут действовать с августа по начало октября. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"С 22 августа по 5 октября (кроме 5, 6, 12, 13, 18–20, 24–27 сентября и 3, 4 октября) изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции "Алпатьево", которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что часть электричек будет следовать по укороченному маршруту, некоторые поезда и экспрессы изменят время отправления, прибытия и количество остановок в пути, а часть перестанет курсировать.

Сообщается о возможных дополнительных и точечных изменениях.

Ранее стало известно об изменении графика движения поездов в Ярославском направлении. Там ограничения будут действовать в период с 22 по 24 августа.