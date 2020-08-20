График движения поездов в Ярославском направлении изменится с 22 по 24 августа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В связи с проведением путевых работ расписание ряда электричек Ярославского направления изменится в период с 22 по 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"22 и в ночь с 23 на 24 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с путевыми работами на перегоне Лосиноостровская – Мытищи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, выведут из расписания. Кроме этого, часть поездов не проследует на участках Москва – Мытищи, Москва – Болшево и Москва – Пушкино.
Также у нескольких электропоездов поменяется время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд поездов от Лосиноостровской до Мытищ с 08:30 часов 22 августа до 01:45 часов 23 августа будут курсировать без остановок.
Ранее сообщалось об изменении в расписании движения электропоездов между станциями Курская и Дмитровская на участке МЦД-2. На период ограничений поезда следуют с увеличенными интервалами и по укороченным маршрутам.
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