График движения поездов в Ярославском направлении изменится с 22 по 24 августа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В связи с проведением путевых работ расписание ряда электричек Ярославского направления изменится в период с 22 по 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"22 и в ночь с 23 на 24 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с путевыми работами на перегоне Лосиноостровская – Мытищи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, выведут из расписания. Кроме этого, часть поездов не проследует на участках Москва – Мытищи, Москва – Болшево и Москва – Пушкино.

Также у нескольких электропоездов поменяется время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд поездов от Лосиноостровской до Мытищ с 08:30 часов 22 августа до 01:45 часов 23 августа будут курсировать без остановок.

Ранее сообщалось об изменении в расписании движения электропоездов между станциями Курская и Дмитровская на участке МЦД-2. На период ограничений поезда следуют с увеличенными интервалами и по укороченным маршрутам.