На станции Чкаловская Ярославского направления МЖД предотвратили ДТП

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Работники железной дороги предотвратили аварию на станции Чкаловская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня в 11:25 в районе станции "Чкаловская" Монинской ветки Ярославского направления МЖД водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на пути. Дежурная по станции сообщила о препятствии на путях машинисту приближающегося грузового поезда, в результате чего удалось избежать столкновения", – рассказали в пресс-службе МЖД.
Транспортное средство силами железнодорожников и представителей экстренных служб столицы удалось убрать с путей. Движение полностью восстановили уже в 11:45.
В конце мая 2020 года поездная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) спасла девушку, упавшую на путях около станции Дмитров. Инцидент произошел на Савеловском направлении МЖД.
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