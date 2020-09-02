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Происшествия

17:56

На станции Чкаловская Ярославского направления МЖД предотвратили ДТП

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работники железной дороги предотвратили аварию на станции Чкаловская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня в 11:25 в районе станции "Чкаловская" Монинской ветки Ярославского направления МЖД водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на пути. Дежурная по станции сообщила о препятствии на путях машинисту приближающегося грузового поезда, в результате чего удалось избежать столкновения", – рассказали в пресс-службе МЖД.

Транспортное средство силами железнодорожников и представителей экстренных служб столицы удалось убрать с путей. Движение полностью восстановили уже в 11:45.

В конце мая 2020 года поездная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) спасла девушку, упавшую на путях около станции Дмитров. Инцидент произошел на Савеловском направлении МЖД.

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