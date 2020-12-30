Маршрут поезда Москва – Адлер продлят до станции Роза Хутор

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Гранд Сервис Экспресс" с 15 января продлит маршрут поезда Москва – Адлер до станции Роза Хутор. Об этом говорится на официальном сайте компании.
"В разгар горнолыжного сезона для удобства своих путешественников компания "Гранд Сервис Экспресс" продлевает маршрут поезда № 169/170 Москва – Адлер до курорта Роза Хутор", – заявили в пресс-службе.
По сведениям транспортной компании, данные поезда будут перевозить пассажиров через день. Планируется, что на направлении будут курсировать вагоны купе, СВ, а также плацкарт.
Ожидается, что первый поезд отправится из Москвы с Казанского вокзала 15 января в 22:50. Он прибудет на станцию Роза Хутор 17 января в 10:51. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кропоткин, Туапсе и другие населенные пункты.
Ранее говорилось, что между Москвой и Смоленском пустят новый двухэтажный поезд. Время отправления из Москвы – 9:56, из Смоленска – 16:50.
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